Рыбакам и браконьерам серьезно осложнят жизнь?

Минсельхоз предлагает новые таксы за незаконный вылов рыбы и убийство морских млекопитающих

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Минсельхоз предлагает повысить в несколько раз штрафы за незаконный вылов рыбы, а также водных млекопитающих, сообщает корреспондент РИА VladNews. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале нормативных актов; на данный момент он проходит антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение.

Соисполнители закона - Минфин, Минэкономразвития, МВД и ФСБ.

Так, за каждую особь осетра (в зависимости от вида) таксу предлагается паоднять до 138 тысяч рублей и более (в зависимости от вида), нерки - 11,5 тысяч рублей, кижуча - 10,6 тысячи и так далее. Особые условия - при исчислении таксы за икру.

В расчет будет приниматься и уровень инфляции.