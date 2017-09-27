Рыбакам и браконьерам серьезно осложнят жизнь?

Минсельхоз предлагает повысить в несколько раз штрафы за незаконный вылов рыбы, а также водных млекопитающих, сообщает корреспондент РИА VladNews. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале нормативных актов; на данный момент он проходит антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение.
Соисполнители закона - Минфин, Минэкономразвития, МВД и ФСБ.
Так, за каждую особь осетра (в зависимости от вида) таксу предлагается паоднять до 138 тысяч рублей и более (в зависимости от вида), нерки - 11,5 тысяч рублей, кижуча - 10,6 тысячи и так далее. Особые условия - при исчислении таксы за икру.
В расчет будет приниматься и уровень инфляции.