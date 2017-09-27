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Происшествия

Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу

Злоумышленники хотели организовать бордель
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 сентября, по ходатайству следователя суд избрал в отношении двух жителей Владивостока, подозреваемых в похищении девушек, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Напомним, что 25 сентября 2017 года двое мужчин в поселке Смоляниново под угрозой применения насилия похитили двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

В ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов спецоперации по подозрению в совершении преступления задержаны жители Владивостока 34-х и 44-х лет. Подозреваемые признались, что хотели заставить заниматься девушек проституцией.

По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц, угрожая применением насилия, поместили в автомобиль двух девушек 17-ти и 20-ти лет и переместили их в город Владивосток, где удерживали в квартире до прибытия сотрудников полиции.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие, подозреваемые, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Установлено, что несовершеннолетняя потерпевшая является воспитанницей Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с чем, следователями будет дана правовая оценка действиям или бездействиям должностным лиц указанного детского учреждения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники полиции. 

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