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Премия «Есть за что!»: заявки принимаются до 30 сентября

10 молодых, талантливых и активных владивостокцев в возрасте от 14 до 35 лет получат по 100 тысяч рублей
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжается прием заявок на получение престижной молодежной премии «Есть за что!». 10 молодых, талантливых и активных владивостокцев в возрасте от 14 до 35 лет получат по 100 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 30 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

«Есть за что!» - это поощрение молодых людей за вклад в развитие Владивостока. Премия присуждается за деятельность, которую претендент ведет уже много лет.

Премию можно получить в следующих номинациях:

- за развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока;

- в области предпринимательства и экономического развития;

- в области образования, просвещения и науки;

- в области развития общественных связей и журналистики;

- в области социальных коммуникаций и благотворительности;

- в области искусства и культуры;

- в укрепление здорового образа жизни;

- в области охраны экологии городской среды.

Документы принимают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока по адресу: Океанский проспект, 30. Контактные тел. (423) 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru. Рекомендации для соискателей премии – в прикрепленных документах.

Напомним, премия «Есть за что!» была учреждена по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2013 году. Она присуждается с целью поддержки и поощрения лучшей молодежи приморской столицы, проявившей себя в общественной жизни города, реализации инновационных проектов и социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики.

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