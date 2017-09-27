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Происшествия

В Приморье разыскивают рыбака

Мужчина пропал 10 дней назад
Фото: МЧС России по Приморскому краю Фото: МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски пропавшего рыбака в районе мыса Бриннера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

25 сентября поступило сообщение от сотрудников полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1951 года рождения, проживающего в селе Богополь Кавалеровского муниципального района, который 17 сентября в 18.00 17 сентября вышел на резиновой лодке с мотором на рыбалку в район мыса Бриннера и до настоящего времени не вернулся.

В ходе поисков, проводимых родственниками, местными жителями и полицией, на берегу в районе мыса Бриннера обнаружена лодка с мотором и снасти пропавшего мужчины.

В период с 19 по 22 сентября поисковые группы филиала Находкинского поисково-спасательного отряда (подразделение «Рудная Пристань») обследовали береговую черту от мыса Бриннера до мыса Нерпичий и акваторию прилегающих бухт. Всего было обследовано 63 км береговой черты и 100 км водной поверхности. Поиск результата не дал.

26 сентября в с 10.00 до 18.00 спасателями было осмотрено 25 км прибрежной акватории прилегающих бухт. Поиск результатов не дал.

Сегодня, 27 сентября, поиски пропавшего мужчины продолжаются. К поискам привлечено 9 человек и 2 единицы техники.

Нарастающим итогом обследовано 63 км береговой черты и 125 км водной поверхности.

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