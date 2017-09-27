​Приморский военный эксперт: До войны недалеко 16:54, 27 сентября ​Приморский военный эксперт: До войны недалеко (Эксклюзив)
В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу 16:45, 27 сентября В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу
Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу 16:19, 27 сентября Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу
Новостная лента
Сентябрь, 27 среда
17:12
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
17:03
Сорочинская ярмарка собрала во Владивостоке около двух тысяч зрителей Фото
16:54
​Приморский военный эксперт: До войны недалеко Эксклюзив
16:45
В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу
16:32
Рыбакам и браконьерам серьезно осложнят жизнь?
16:19
Подозреваемые в хищении двух девушек в Приморье взяты под стражу
16:09
«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
16:06
Защита брата Игоря Пушкарева оспорит решение суда Эксклюзив
16:06
В Приморье разыскивают рыбака
15:53
В администрации Владивостока прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Фото
15:41
911: Звонки о лжеминированиях поступали из Китая Эксклюзив
15:26
Во Владивостоке состоится концерт группы «ANACONDAZ»
15:22
Во Владивосток возвращается солистка Самарского академического Театра оперы и балета Марина Лентина Фото
15:16
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
15:03
Мастер парковки проверил нервы автолюбителей во Владивостоке Фото
14:52
Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты
14:39
Водитель сбил двух полуторагодовалых детей во Владивостоке
14:27
Нелепое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке Фото
14:14
В Приморье мастеров профлицеев приравняли к учителям
14:01
Депутаты вплотную занялись недоступными для инвалидов автобусами
13:49
Мертвого кита прибило к приморскому берегу Видео
13:36
В Приморье на вокзале задержан пьяный наркоман
13:22
Ребенок попал под колеса в Приморье
13:10
Инвесторы СП Владивосток создадут в Приморье десятки тысяч новых рабочих мест
12:59
Девушка оказалась на больничной койке в результате ДТП во Владивостоке Фото
12:46
Приморцев обязали отвечать за палы травы
12:33
Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
12:21
Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга
12:09
Грузовик размотался об леерное ограждение в Приморье
11:58
Во Владивостоке начинающий водитель отправил пешехода в больницу Эксклюзив
11:46
«Печатный двор» собирает издателей во Владивостоке Видео
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4206 (145) от 27 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

В администрации Владивостока прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Также на заседания были озвучены данные о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока сегодня, 26 сентября, прошло очередное заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Его участниками стали представители мэрии, профсоюзов, различных предприятий Владивостока, почетные жители города. Вел заседание заместитель главы администрации Игорь Ткаченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

С первым докладом на заседании выступила начальник отдела прогнозирования и экономического анализа управления экономики и развития предпринимательства администрации города Надежда Смирнова. Она рассказала о качестве и уровне жизни населения Владивостока в 2016 году и первом полугодии 2017 года.

«Владивосток занимает 1 место по численности населения среди городов Дальневосточного федерального округа, – сообщила она. – На 1 января 2017 года в городе постоянно проживало 633,4 тыс. человек, прирост к 2015 году составил 0,2 тыс. человек. Средний возраст населения краевого центра – 39,5 лет».

По данным Надежды Смирновой, в январе – июне 2017 года среднемесячная зарплата работников крупных и средних организаций во Владивостоке составила 50,1 тыс. рублей, средний размер пенсий – 13 773,9 рублей. Число зарегистрированных в городском округе предприятий и организаций на 1 января 2017 года составило 46 627 единиц.

Еще одним докладчиком заседания стал Денис Дробот, заместитель начальника управления экономики и развития предпринимательства администрации города. Он рассказал о развитии в краевом центре малого и среднего предпринимательства.

«Администрация города продолжает реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы. В 2016 году финансовая поддержка в рамках этой программы оказана 63 субъектам малого и среднего бизнеса, расходы составили 39 594,06 тыс. рублей».

Об итогах привлечения в 2017 году к ответственности работодателей Владивостока за нарушение трудового законодательства отчиталась Наталья Смирнова, зам. руководителя Государственной инспекции труда в Приморском крае.

«С начала года в Приморье прошло 1479 проверок соблюдения трудового законодательства, большая часть из них – во Владивостоке, – рассказала она. – По результатам проведенных проверок в краевом центре возбуждено 38 административных дел по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (не оформление или ненадлежащее оформление трудовых отношений) в отношении организаций и должностных лиц».

Также на заседания были озвучены данные о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости во Владивостоке в 2016 году. Общее количество пострадавших от несчастных случаев на производстве составило 274 человек, из них тяжело травмированы были 42 человека, смертельно – 13. Коэффициент частоты несчастных случаев в 2016 году по городу составил 0,78, при краевом показателе 1,06.

В завершение заседания его участники отметили, что в приморской столице необходимо продолжить целенаправленную работу по развитию системы социального партнерства в сфере труда между работодателями, профсоюзами и органами власти.

Похожие новости
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека
15:16, 27 сентября 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека

Водители приомрской столицы нарушили ПДД 368 раз

Мастер парковки проверил нервы автолюбителей во Владивостоке
15:03, 27 сентября 2017 Мастер парковки проверил нервы автолюбителей во Владивостоке

Поступок водителя до сих пор остается для всех загадкой

В Приморье мастеров профлицеев приравняли к учителям
14:14, 27 сентября 2017 В Приморье мастеров профлицеев приравняли к учителям

Депутаты региона одобрили поправки в соответствующий закон

Депутаты вплотную занялись недоступными для инвалидов автобусами
14:01, 27 сентября 2017 Депутаты вплотную занялись недоступными для инвалидов автобусами

Транспортная доступность общественного транспорта для маломобильных групп граждан беспокоит приморских депутатов

Мертвого кита прибило к приморскому берегу
13:49, 27 сентября 2017 Мертвого кита прибило к приморскому берегу

По какой причине погибло животное – остается загадкой

Во Владивостоке установят памятный знак морским летчикам 115-го разведывательного авиаполка
11:32, 27 сентября 2017 Во Владивостоке установят памятный знак морским летчикам 115-го разведывательного авиаполка

На доске выбиты имена 39 морских летчиков, павших при исполнении служебных обязанностей по защите Отечества

Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году
10:44, 27 сентября 2017 Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году

Смертельно больные приморцы заждались постройки специальной клиники