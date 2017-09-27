В администрации Владивостока прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Также на заседания были озвучены данные о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока сегодня, 26 сентября, прошло очередное заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Его участниками стали представители мэрии, профсоюзов, различных предприятий Владивостока, почетные жители города. Вел заседание заместитель главы администрации Игорь Ткаченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

С первым докладом на заседании выступила начальник отдела прогнозирования и экономического анализа управления экономики и развития предпринимательства администрации города Надежда Смирнова. Она рассказала о качестве и уровне жизни населения Владивостока в 2016 году и первом полугодии 2017 года.

«Владивосток занимает 1 место по численности населения среди городов Дальневосточного федерального округа, – сообщила она. – На 1 января 2017 года в городе постоянно проживало 633,4 тыс. человек, прирост к 2015 году составил 0,2 тыс. человек. Средний возраст населения краевого центра – 39,5 лет».

По данным Надежды Смирновой, в январе – июне 2017 года среднемесячная зарплата работников крупных и средних организаций во Владивостоке составила 50,1 тыс. рублей, средний размер пенсий – 13 773,9 рублей. Число зарегистрированных в городском округе предприятий и организаций на 1 января 2017 года составило 46 627 единиц.

Еще одним докладчиком заседания стал Денис Дробот, заместитель начальника управления экономики и развития предпринимательства администрации города. Он рассказал о развитии в краевом центре малого и среднего предпринимательства.

«Администрация города продолжает реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы. В 2016 году финансовая поддержка в рамках этой программы оказана 63 субъектам малого и среднего бизнеса, расходы составили 39 594,06 тыс. рублей».

Об итогах привлечения в 2017 году к ответственности работодателей Владивостока за нарушение трудового законодательства отчиталась Наталья Смирнова, зам. руководителя Государственной инспекции труда в Приморском крае.

«С начала года в Приморье прошло 1479 проверок соблюдения трудового законодательства, большая часть из них – во Владивостоке, – рассказала она. – По результатам проведенных проверок в краевом центре возбуждено 38 административных дел по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (не оформление или ненадлежащее оформление трудовых отношений) в отношении организаций и должностных лиц».

Также на заседания были озвучены данные о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости во Владивостоке в 2016 году. Общее количество пострадавших от несчастных случаев на производстве составило 274 человек, из них тяжело травмированы были 42 человека, смертельно – 13. Коэффициент частоты несчастных случаев в 2016 году по городу составил 0,78, при краевом показателе 1,06.

В завершение заседания его участники отметили, что в приморской столице необходимо продолжить целенаправленную работу по развитию системы социального партнерства в сфере труда между работодателями, профсоюзами и органами власти.