В Приморье продолжаются поиски пенсионера, потерявшегося в лесу

Мужчина ушел за ягодами и не вернулся

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски мужчины, 1954 года рождения, пропавшего в районе перевала Сихотэ-Алинь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Известно, что 23 сентября мужчина ушел в лесной массив в районе перевала Сихотэ-Алинь (90 км от населённого пункта Терней) для сбора ягод и к назначенному времени к автомобилю не вышел. Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицейскими результата не дал.

25 сентября в 13.30 для оказания помощи полиции в проведении поисковых работ убыла группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда «Рудная пристань» ДВРПСО МЧС России.

26 сентября с 09.00 до 18.00 было осмотрено 4 км территории вдоль ручья Лагерный. Поиск результата не дал. Сегодня, 27 сентября, поиски пропавшего продолжаются. К работам по поиску привлечено 15 человек, 4 единицы техники и 1 плавательное средство.