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Общество

Мастер парковки проверил нервы автолюбителей во Владивостоке

Поступок водителя до сих пор остается для всех загадкой
Фото: очевидцы Фото: очевидцы
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Очередной мастер парковки проверил нервы автомобилистов во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел на парковке в районе дома Чкалова, 5. Водитель на Mazda Tribute при наличии свободных мест решил перегородить выезд двум иномаркам.

Один из автолюбитель, машина которого оказалось «заблокированной», предположил, что таким образом могла припарковаться лишь женщина.

Отметим, что мастера парковок удивляют местных жителей с каждым днем все больше. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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