Сорочинская ярмарка собрала во Владивостоке около двух тысяч зрителей

Яркий и красочный праздник собрал участников со всех уголков Приморского края

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В минувшее воскресенье, 24 сентября, в приморской столице состоялась седьмая по счёту Дальневосточная Сорочинская ярмарка. Мероприятие было организовано при финансовой поддержке администрации города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Яркий и красочный праздник собрал сотни участников со всех уголков Приморского края, а также порядка двух тысяч зрителей.

В полдень на набережной Спортивной гавани развернули свою работу выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, творческие лаборатории и начался праздничный концерт. Все желающие смогли также отведать блюда национальной украинской кухни.