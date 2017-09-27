Водитель сбил двух полуторагодовалых детей во Владивостоке

Виновник привлечен к ответственности

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пешеходов на улице Полетаева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по городу Владивосток. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Установлено, что 33- летний водитель автомашины Honda Airwave, выезжая с автомобильной парковки торгового центра «Седанка Сити» в сторону улицы Маковского, совершил наезд на двоих женщин с детскими колясками.

В результате ДТП пострадали два полугодовалых ребенка, которые были доставлены в больницу. Медики диагностировали одному из потерпевших сотрясение головного мозга, второму – ушиб головного мозга легкой степени. Дети направлены на амбулаторное лечение.

Установлено, что стаж вождения водителя автомобиля Honda составляет 15 лет. В 2017 году он дважды привлекался к административной ответственности: за превышение установленной скорости движения и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено.

Мужчина привлечен к административной ответственности.

Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию.