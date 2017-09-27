Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека

Водители приомрской столицы нарушили ПДД 368 раз

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Жители и гости Владивостока нарушили правила дорожного движения 282 раза за сутки; из них 56 на совести пешеходов, 10 - водителей автобусов, 2 - водителей грузовиков и 8 - таксистов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Во вторник, 26 сентября, в приморской столице зарегистрировано 58 ДТП, из них 32 - с материальным ущербом, 8 - с составлением европротоколов. В трех ДТП пострадали четыре человека.

Сотрудники ДПС составили 45 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам, 15 - по задержанным шумахерам, 7 - по пьяной езде, а также 8 административных протоколов по фактам задержания злостных неплательщиков штрафов.

Административные протоколы также были составлены в отношении 7 водителей, перевозивших детей с нарушениями, а также 7 владельцев авто с тонированными передними стеклами. 41 автолюбитель попался на нарушении правил парковки.

На штраф-стоянку доставлено 42 транспортных средства.