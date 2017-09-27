911: Зонки о лжеминированиях поступали из Китая 15:41, 27 сентября 911: Зонки о лжеминированиях поступали из Китая (Эксклюзив)
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека 15:16, 27 сентября Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека (Эксклюзив)
Мастер парковки проверил нервы автолюбителей во Владивостоке 15:03, 27 сентября Мастер парковки проверил нервы автолюбителей во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Сентябрь, 27 среда
15:41
911: Зонки о лжеминированиях поступали из Китая Эксклюзив
15:26
Во Владивостоке состоится концерт группы «ANACONDAZ»
15:22
Во Владивосток возвращается солистка Самарского академического Театра оперы и балета Марина Лентина Фото
15:16
Во Владивостоке в ДТП пострадали четыре человека Эксклюзив
15:03
Мастер парковки проверил нервы автолюбителей во Владивостоке Фото
14:52
Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты
14:39
Водитель сбил двух полуторагодовалых детей во Владивостоке
14:27
Нелепое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке Фото
14:14
В Приморье мастеров профлицеев приравняли к учителям
14:01
Депутаты вплотную занялись недоступными для инвалидов автобусами
13:49
Мертвого кита прибило к приморскому берегу Видео
13:36
В Приморье на вокзале задержан пьяный наркоман
13:22
Ребенок попал под колеса в Приморье
13:10
Инвесторы СП Владивосток создадут в Приморье десятки тысяч новых рабочих мест
12:59
Девушка оказалась на больничной койке в результате ДТП во Владивостоке Фото
12:46
Приморцев обязали отвечать за палы травы
12:33
Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
12:21
Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга
12:09
Грузовик размотался об леерное ограждение в Приморье
11:58
Во Владивостоке начинающий водитель отправил пешехода в больницу Эксклюзив
11:46
«Печатный двор» собирает издателей во Владивостоке Видео
11:33
Злоумышленник предстанет перед судом за разбойное нападение во Владивостоке
11:32
Во Владивостоке установят памятный знак морским летчикам 115-го разведывательного авиаполка
11:20
Приморье: Бюджет увеличен для помощи подтопленцам и подготовки к зиме
11:09
Автоледи на «крузаке» раздавила ногу молодому человеку во Владивостоке Эксклюзив
10:57
Стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке Эксклюзив
10:44
Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году
10:32
Водитель, скрывшийся с места ДТП в Приморье, получил наказание
10:20
Приморец попался на выращивании конопли
10:09
Личинки «съели прибыль» приморских предпринимателей
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4206 (145) от 27 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты

Соответсвующий законопроект принят депутатами ЗС ПК
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О патриотическом воспитании в Приморском крае" принят во втором и третьем чтениях на очередном заседании краевого парламента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

В первом чтении законопроект был принят на июльском заседании краевого парламента. С инициативой внести изменения в краевой закон о патриотическом образовании выступила прокуратура Приморского края. В перечень субъектов, участвующих деятельности по патриотическому воспитанию, были включены органы местного самоуправления края. Кроме того, в действующую редакцию закона добавили новую норму о возможности участия местных органов власти в этой деятельности.

При подготовке законопроекта ко второму чтению комитет по социальной политике и защите прав граждан внес поправку в статью 9 краевого закона. Как сообщил председатель комитета Игорь Чемерис, депутаты предусмотрели, что финансирование расходов, связанных с реализацией закона о патриотическом воспитании может осуществляться не только за счет средств краевого, но и местных бюджетов, а также иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Изменения позволят муниципалитетам участвовать в софинансировании мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в рамках краевой государственной программы, которая начнет действовать в 2018 году.

Напомним, что краевой закон "О патриотическом воспитании в Приморском крае", принятый в мае 2016 года, определяет основы патриотического воспитания, его цели, роль и место органов государственной власти Приморского края, некоммерческих объединений по воспитанию патриотизма в современных условиях. В рамках реализации закона создан краевой межведомственный совет по патриотическому воспитанию, разработан комплекс мероприятий по реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".

Похожие новости
Инвесторы СП Владивосток создадут в Приморье десятки тысяч новых рабочих мест
13:10, 27 сентября 2017 Инвесторы СП Владивосток создадут в Приморье десятки тысяч новых рабочих мест

Опубликованы свежие данные от Минвостокразвития

Приморцев обязали отвечать за палы травы
12:46, 27 сентября 2017 Приморцев обязали отвечать за палы травы

Изменения в закон позволят конкретизировать ответственность гражданина за противопожарное состояние земельного участка

Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
12:33, 27 сентября 2017 Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР

Подобные заявления хозяина Белого дома вызвали возмущение в Пхеньяне

Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга
12:21, 27 сентября 2017 Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга

Ежемесячное денежное содержание станут уменьшать на 1/6 за каждый пропуск без уважительных причин

Приморье: Бюджет увеличен для помощи подтопленцам и подготовки к зиме
11:20, 27 сентября 2017 Приморье: Бюджет увеличен для помощи подтопленцам и подготовки к зиме

На сентябрьской сессии краевого парламента приморские депутаты приняли в трех чтениях проект соответствующего закона

В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока
09:57, 27 сентября 2017 В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока

Начало аукциона назначено на 28 сентября 12:00 мск

Приморский бизнес предпочитает торговать и ремонтировать машины
09:03, 27 сентября 2017 Приморский бизнес предпочитает торговать и ремонтировать машины

Появились данные официальной статистики на начало сентября