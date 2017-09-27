Патриотизмом приморской молодежи займутся муниципалитеты

Соответсвующий законопроект принят депутатами ЗС ПК

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О патриотическом воспитании в Приморском крае" принят во втором и третьем чтениях на очередном заседании краевого парламента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

В первом чтении законопроект был принят на июльском заседании краевого парламента. С инициативой внести изменения в краевой закон о патриотическом образовании выступила прокуратура Приморского края. В перечень субъектов, участвующих деятельности по патриотическому воспитанию, были включены органы местного самоуправления края. Кроме того, в действующую редакцию закона добавили новую норму о возможности участия местных органов власти в этой деятельности.

При подготовке законопроекта ко второму чтению комитет по социальной политике и защите прав граждан внес поправку в статью 9 краевого закона. Как сообщил председатель комитета Игорь Чемерис, депутаты предусмотрели, что финансирование расходов, связанных с реализацией закона о патриотическом воспитании может осуществляться не только за счет средств краевого, но и местных бюджетов, а также иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Изменения позволят муниципалитетам участвовать в софинансировании мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в рамках краевой государственной программы, которая начнет действовать в 2018 году.

Напомним, что краевой закон "О патриотическом воспитании в Приморском крае", принятый в мае 2016 года, определяет основы патриотического воспитания, его цели, роль и место органов государственной власти Приморского края, некоммерческих объединений по воспитанию патриотизма в современных условиях. В рамках реализации закона создан краевой межведомственный совет по патриотическому воспитанию, разработан комплекс мероприятий по реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".