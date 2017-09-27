В Приморье мастеров профлицеев приравняли к учителям

Депутаты региона одобрили поправки в соответствующий закон

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Приморские депутаты внесли изменения в краевой закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края". С законодательной инициативой выступил комитет краевого парламента по социальной политике и защите прав граждан. Депутаты предлагают установить для такой категории работников среднего профессионального образования, как мастера производственного обучения те же льготы, что и для педагогических работников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

В настоящее время мастерам производственного обучения, проживающим в сельской местности, предоставляется ежемесячная денежная выплата, а педагогическим работникам - компенсация в размере 100 процентов расходов на оплату за пользование жилым помещением, за содержание жилого помещения, за центральное отопление, за освещение.

Как сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, с 1 января 2017 года приказом Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" установлены требования в соответствии с которыми мастерам производственного обучения, как педагогическим работникам, необходимо иметь педагогическое образование или пройти обучение по дополнительной профессиональной программе. В связи с этим возникла необходимость установить для мастеров производственного обучения такие же меры социальной поддержки, что и для сельских педагогов. Речь идет о 100 процентной компенсации расходов на оплату за пользование жилым помещением, за содержание жилого помещения, за центральное отопление и освещение.

Принятый депутатами законопроект сохраняет право на получение ежемесячной денежной выплаты за мастерами производственного обучения, вышедшими на пенсию или уволившимися в связи с ликвидацией учреждения, до внесения изменений в краевой закон о социальной поддержке.

Сегодня в Приморье проживает 61 мастер производственного обучения, работающий в сельской местности и получающий меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом 49 человек получают денежную выплату в фиксированном размере на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги.