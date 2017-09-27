Девушка оказалась на больничной койке в результате ДТП во Владивостоке

В настоящее время все обстоятельства устанавливаются

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 сентября, во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадала девушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Транспортное происшествие произошло на объездной дороге по улице Днепровская. Девушка, находившаяся за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero Mini, попала в ливневку, после чего ее развернуло, и она выскочила на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с грузовиком.

Автоледи была доставлена в больницу.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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