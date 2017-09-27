Во вторник, 26 сентября, сотрудниками полиции на станции Уссурийск Приморского края задержан 30-летний житель региона, находившийся в общественном месте в состоянии опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. В ходе досмотра у мужчины был изъят бумажный сверток со смесью табака и гашишного масла. Общий вес наркотика составил порядка 3 граммов. Возбуждено дело по статье 228 УК РФ. Проводится расследование.
В Приморье на вокзале задержан пьяный наркоман
У 30-летнего мужчины при себе нашли "дозу"Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.
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