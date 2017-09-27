Приморцев обязали отвечать за палы травы

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Изменения в закон позволят конкретизировать ответственность гражданина за противопожарное состояние земельного участка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

На очередном заседании Законодательного Собрания депутаты во втором и третьем чтении приняли поправки в закон «О пожарной безопасности в Приморском крае», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента. Изменения в закон позволят конкретизировать ответственность гражданина за противопожарное состояние земельного участка, которым он владеет.

«Важно, что закон дополняется таким понятием, как «земельный участок», - сообщил депутат Александр Лось. – Это значит, что на собственника земельного участка возлагается дополнительная ответственность за содержание его в таком состоянии, которое не станет причиной чрезвычайной ситуации. Три года назад половина села Амгу сгорело из-за того, что человек развел на своей придомовой территории костер. Сильный ветер разнес огонь, в результате сгорело много домов. Таким образом, поправки в закон позволят контролирующим органам спрашивать с людей за противопожарное состояние земельных участков».

Кроме того, изменения в закон затронули вопросы противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности. В частности, порядок, виды, сроки обучения людей мерам пожарной безопасности, а также требования к содержанию программ дополнительного профессионального образования (программ пожарно-технического минимума).

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