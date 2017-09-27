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Политика и экономика

Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга

Ежемесячное денежное содержание станут уменьшать на 1/6 за каждый пропуск без уважительных причин
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Для депутатов Законодательного Собрания, работающих на постоянной основе, и лично не участвующих без уважительных причин в работе краевого парламента, установлена ответственность в виде уменьшения ежемесячного денежного содержания на одну шестую за каждое пропущенное мероприятие. Обязательными к посещению являются заседания Законодательного Собрания, комитетов и комиссий, в состав которых входит депутат.

Об этом шла речь на заседании Законодательного Собрания, где депутаты приняли во втором и третьем чтении поправки в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

«В Государственной Думе и законодательных органах субъектов федерации сейчас ужесточается дисциплина, - сказал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков. – В приморском парламенте мы также ведем курс на соблюдение дисциплины, и поэтому те поправки, которые планируется внести в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края», будут усиливать ответственность депутатов за пропуски и за прогулы. Если депутат будет прогуливать сессии Законодательного Собрания, заседания комитетов, то он понесет финансовые потери. У депутата, работающего на постоянной основе, неплохая зарплата по сравнению с другими жителями Приморского края, и если он пренебрегает своими обязанностями, значит, надо его бить рублем: пропустил заседание – одна шестая от зарплаты ушла. Мне кажется, такие меры абсолютно обоснованы».

Решение о признании причины отсутствия депутата уважительной (неуважительной) будет приниматься комитетом Законодательного Собрания по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания. В числе уважительных причин согласно законопроекту: направление в служебную командировку за пределы Приморского края председателем Законодательного Собрания или по основному месту работы, нахождение в очередном оплачиваемом отпуске по основному месту работы, временная нетрудоспособность, обстоятельства непреодолимой силы или иные обстоятельства, препятствующие работе депутата.

Кроме того, закон предусматривает, что встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях. При этом их проведение не должно повлечь за собой нарушение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется, но депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

В соответствии законом, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов всех уровней власти с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

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