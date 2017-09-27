Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР 12:33, 27 сентября Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
Грузовик размотался об леерное ограждение в Приморье 12:09, 27 сентября Грузовик размотался об леерное ограждение в Приморье
Во Владивостоке начинающий водитель отправил пешехода в больницу 11:58, 27 сентября Во Владивостоке начинающий водитель отправил пешехода в больницу (Эксклюзив)
Новостная лента
Сентябрь, 27 среда
12:33
Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
12:21
Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга
12:09
Грузовик размотался об леерное ограждение в Приморье
11:58
Во Владивостоке начинающий водитель отправил пешехода в больницу Эксклюзив
11:46
«Печатный двор» собирает издателей во Владивостоке Видео
11:33
Злоумышленник предстанет перед судом за разбойное нападение во Владивостоке
11:32
Во Владивостоке установят памятный знак морским летчикам 115-го разведывательного авиаполка
11:20
Приморье: Бюджет увеличен для помощи подтопленцам и подготовки к зиме
11:09
Автоледи на «крузаке» раздавила ногу молодому человеку во Владивостоке Эксклюзив
10:57
Стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке Эксклюзив
10:44
Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году
10:32
Водитель, скрывшийся с места ДТП в Приморье, получил наказание
10:20
Приморец попался на выращивании конопли
10:09
Личинки «съели прибыль» приморских предпринимателей
09:57
В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока
09:45
Массовая авария произошла во Владивостоке Фото
09:30
Сотрудники Приморского океанариума ответят за смерть белухи
09:11
Три авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием
09:03
Приморский бизнес предпочитает торговать и ремонтировать машины
08:52
Более тысячи человек будут тушить лесные пожары в Приморье
08:51
Несколько домов во Владивостоке останутся без света сегодня, 27 сентября Адреса
08:44
В некоторых районах Владивостока сегодня ожидается отключение холодного водоснабжения Адреса
08:40
Жители Владивостока ощутили первое похолодание
08:01
Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье Фото
07:39
Гороскоп на 17 сентября
06:26
Опрос: только около трети россиян имеют сбережения
05:41
Финал конкурса «Воспитатель года - 2017» прошёл во Владивостоке Фото
04:24
Приморье: Тысячи людей работают при нарушениях охраны труда
04:06
10 крупных компаний полностью откажутся от автомобилей с ДВС
03:38
Большой театр пробил дно
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4206 (145) от 27 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Приморье: Бюджет увеличен для помощи подтопленцам и подготовки к зиме

На сентябрьской сессии краевого парламента приморские депутаты приняли в трех чтениях проект соответствующего закона
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

На сентябрьской сессии краевого парламента приморские депутаты приняли в трех чтениях проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Основаниями для внесения изменений в закон стали безвозмездные поступления из федерального бюджета, увеличение собственных налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета, а также необходимость в перераспределении средств по предложениям профильных департаментов.

Как сообщила директор департамента финансов Татьяна Казанцева, с учетом изменений общий объем доходов краевого бюджета на 2017 год составит 93 млрд рублей, расходы вырастут до 102,6 млрд рублей, размер дефицита до 9,5 млрд рублей.

В 2017 году общая сумма доходов увеличена на 789 миллионов рублей, в том числе за счет поступления из резервного фонда Правительства РФ 654 миллионов рублей на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Выросли и собственные налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета на 215 миллионов рублей. При этом произошло и снижение доходной части на 100 миллионов рублей за счет сокращения объема субсидии из федерального бюджета в связи с приостановкой строительства школы в с.Рощино.

Общий объем расходов краевого бюджета увеличивается на 827 миллионов рублей, при этом обеспечено источниками 474 миллиона рублей. По предложению департамента по ЖКХ и топливным ресурсам увеличены расходы на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива для подготовки к отопительному сезону, в сумме 428 миллионов рублей.

Департамент здравоохранения направит 197 миллионов рублей на финансирование деятельности краевых государственных учреждений и 8 миллионов рублей – на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.

По предложению департамента труда и социального развития Приморского края увеличены расходы на поддержку граждан, потерявших жилье в результате чрезвычайной ситуации. На осуществление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии добавят 20 миллионов рублей.

По предложению департамента образования и науки Приморского края увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям в сумме 30,7 миллионов рублей.

Для обеспечения работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по расширенному графику в краевой бюджет добавили 23,8 миллиона рублей.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, изменения затронули практически все разделы краевого бюджета и госпрограммы. "По разделу социальной политики увеличение составило 950 миллионов рублей, по разделу ЖКХ – 260 миллионов, по разделу здравоохранения – 195 миллионов рублей. Снижение расходов произошло по разделу образования – на 396 миллионов рублей, по разделу физкультуры и спорта – на 30 миллионов рублей. Ко второму чтению замечаний к законопроекту не поступило. Комитет, учитывая просьбу Губернатора, рекомендовал принять его во втором и третьем чтениях", - сказал Галуст Ахоян. Депутаты поддержали решение профильного комитета.

Похожие новости
В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока
09:57, 27 сентября 2017 В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока

Начало аукциона назначено на 28 сентября 12:00 мск

Приморский бизнес предпочитает торговать и ремонтировать машины
09:03, 27 сентября 2017 Приморский бизнес предпочитает торговать и ремонтировать машины

Появились данные официальной статистики на начало сентября

Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье
08:01, 27 сентября 2017 Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье

В крае действует четыре ТОР - из восемнадцати дальневосточных территорий

Опрос: только около трети россиян имеют сбережения
06:26, 27 сентября 2017 Опрос: только около трети россиян имеют сбережения

89% участников опроса назвали конкретную сумму, которая сделает их счастливыми

Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре
02:31, 27 сентября 2017 Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре

Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы

​КНДР заявила о начале войны с США
17:48, 26 сентября 2017 ​КНДР заявила о начале войны с США

А американцы и не знали

Прокуратура: «Радиоприбор» остается одним из крупнейших должников Приморья по зарплатам
17:00, 26 сентября 2017 Прокуратура: «Радиоприбор» остается одним из крупнейших должников Приморья по зарплатам

Всего зарплатные долги в регионе формируют 44 предприятия, половина которых - банкроты