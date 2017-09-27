Приморье: Бюджет увеличен для помощи подтопленцам и подготовки к зиме

На сентябрьской сессии краевого парламента приморские депутаты приняли в трех чтениях проект соответствующего закона

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

На сентябрьской сессии краевого парламента приморские депутаты приняли в трех чтениях проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Основаниями для внесения изменений в закон стали безвозмездные поступления из федерального бюджета, увеличение собственных налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета, а также необходимость в перераспределении средств по предложениям профильных департаментов.

Как сообщила директор департамента финансов Татьяна Казанцева, с учетом изменений общий объем доходов краевого бюджета на 2017 год составит 93 млрд рублей, расходы вырастут до 102,6 млрд рублей, размер дефицита до 9,5 млрд рублей.

В 2017 году общая сумма доходов увеличена на 789 миллионов рублей, в том числе за счет поступления из резервного фонда Правительства РФ 654 миллионов рублей на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Выросли и собственные налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета на 215 миллионов рублей. При этом произошло и снижение доходной части на 100 миллионов рублей за счет сокращения объема субсидии из федерального бюджета в связи с приостановкой строительства школы в с.Рощино.

Общий объем расходов краевого бюджета увеличивается на 827 миллионов рублей, при этом обеспечено источниками 474 миллиона рублей. По предложению департамента по ЖКХ и топливным ресурсам увеличены расходы на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива для подготовки к отопительному сезону, в сумме 428 миллионов рублей.

Департамент здравоохранения направит 197 миллионов рублей на финансирование деятельности краевых государственных учреждений и 8 миллионов рублей – на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.

По предложению департамента труда и социального развития Приморского края увеличены расходы на поддержку граждан, потерявших жилье в результате чрезвычайной ситуации. На осуществление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии добавят 20 миллионов рублей.

По предложению департамента образования и науки Приморского края увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям в сумме 30,7 миллионов рублей.

Для обеспечения работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по расширенному графику в краевой бюджет добавили 23,8 миллиона рублей.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, изменения затронули практически все разделы краевого бюджета и госпрограммы. "По разделу социальной политики увеличение составило 950 миллионов рублей, по разделу ЖКХ – 260 миллионов, по разделу здравоохранения – 195 миллионов рублей. Снижение расходов произошло по разделу образования – на 396 миллионов рублей, по разделу физкультуры и спорта – на 30 миллионов рублей. Ко второму чтению замечаний к законопроекту не поступило. Комитет, учитывая просьбу Губернатора, рекомендовал принять его во втором и третьем чтениях", - сказал Галуст Ахоян. Депутаты поддержали решение профильного комитета.