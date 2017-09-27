Во Владивостоке начинающий водитель отправил пешехода в больницу

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке начинающий водитель за рулем минивэна Toyota Raum отправил пешехода в больницу. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло в понедельник, 26 сентября, в 8 часов вечера в районе дома №17 по улице Котельникова. Автомобиль под управлением мужчины 1992 года рождения двигался со стороны улицы Аллилуева в сторону улицы Адмирала Юмашева. 41-летний пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Потерпевший был госпитализирован с ушибом головного мозга в Тысячекоечную больницу.

Детали ДТП выясняются.

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