«Печатный двор» собирает издателей во Владивостоке

Площадка открылась на базе ДВФУ

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

20-я юбилейная Дальневосточная книжная выставка–ярмарка "Печатный двор" открылась на площадке библиотеки ДВФУ. Это событие является знаковым для всех, кто связан с книжной культурой. В этом году в «Печатном дворе» участвует более 50 ведущих компаний регионов Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.