20-я юбилейная Дальневосточная книжная выставка–ярмарка "Печатный двор" открылась на площадке библиотеки ДВФУ. Это событие является знаковым для всех, кто связан с книжной культурой. В этом году в «Печатном дворе» участвует более 50 ведущих компаний регионов Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
«Печатный двор» собирает издателей во Владивостоке
Площадка открылась на базе ДВФУВладивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.
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