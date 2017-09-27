Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР 12:33, 27 сентября Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
Грузовик размотался об леерное ограждение в Приморье 12:09, 27 сентября Грузовик размотался об леерное ограждение в Приморье
Во Владивостоке начинающий водитель отправил пешехода в больницу 11:58, 27 сентября Во Владивостоке начинающий водитель отправил пешехода в больницу (Эксклюзив)
Новостная лента
Сентябрь, 27 среда
12:33
Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР
12:21
Приморские депутаты договорились «бить рублем» друг друга
12:09
Грузовик размотался об леерное ограждение в Приморье
11:58
Во Владивостоке начинающий водитель отправил пешехода в больницу Эксклюзив
11:46
«Печатный двор» собирает издателей во Владивостоке Видео
11:33
Злоумышленник предстанет перед судом за разбойное нападение во Владивостоке
11:32
Во Владивостоке установят памятный знак морским летчикам 115-го разведывательного авиаполка
11:20
Приморье: Бюджет увеличен для помощи подтопленцам и подготовки к зиме
11:09
Автоледи на «крузаке» раздавила ногу молодому человеку во Владивостоке Эксклюзив
10:57
Стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке Эксклюзив
10:44
Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году
10:32
Водитель, скрывшийся с места ДТП в Приморье, получил наказание
10:20
Приморец попался на выращивании конопли
10:09
Личинки «съели прибыль» приморских предпринимателей
09:57
В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока
09:45
Массовая авария произошла во Владивостоке Фото
09:30
Сотрудники Приморского океанариума ответят за смерть белухи
09:11
Три авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием
09:03
Приморский бизнес предпочитает торговать и ремонтировать машины
08:52
Более тысячи человек будут тушить лесные пожары в Приморье
08:51
Несколько домов во Владивостоке останутся без света сегодня, 27 сентября Адреса
08:44
В некоторых районах Владивостока сегодня ожидается отключение холодного водоснабжения Адреса
08:40
Жители Владивостока ощутили первое похолодание
08:01
Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье Фото
07:39
Гороскоп на 17 сентября
06:26
Опрос: только около трети россиян имеют сбережения
05:41
Финал конкурса «Воспитатель года - 2017» прошёл во Владивостоке Фото
04:24
Приморье: Тысячи людей работают при нарушениях охраны труда
04:06
10 крупных компаний полностью откажутся от автомобилей с ДВС
03:38
Большой театр пробил дно
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4206 (145) от 27 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

«Печатный двор» собирает издателей во Владивостоке

Площадка открылась на базе ДВФУ
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

20-я юбилейная Дальневосточная книжная выставка–ярмарка "Печатный двор" открылась на площадке библиотеки ДВФУ. Это событие является знаковым для всех, кто связан с книжной культурой. В этом году в «Печатном дворе» участвует более 50 ведущих компаний регионов Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Похожие новости
15:26, 26 сентября 2017 "Луч-Энергия" у себя дома принимал футбольный клуб "Факел"

Новости спорта

Сорочинская ярмарка спивала и гопака плясала
09:39, 26 сентября 2017 Сорочинская ярмарка спивала и гопака плясала

Традиционная ярмарка прошла во Владивостоке

Группа «Vougal»: «Нам очень нравится Владивосток!»
13:33, 24 сентября 2017 Группа «Vougal»: «Нам очень нравится Владивосток!»

Музыканты побывали в студии VIII канала, где рассказали о своих планах на будущее

Усадьба леопарда: открыт крупнейший в мире центр сохранения редчайшей дикой кошки
11:25, 24 сентября 2017 Усадьба леопарда: открыт крупнейший в мире центр сохранения редчайшей дикой кошки

За 5 лет охранной деятельности национального парка популяцию леопардов удалось увеличить вдвое

«Луч-Энергия» в 1/16 Кубка России обыграл «Анжи» из Махачкалы
16:32, 22 сентября 2017 «Луч-Энергия» в 1/16 Кубка России обыграл «Анжи» из Махачкалы

Новости спорта

Французский художник учит рисовать комиксы во Владивостоке
15:40, 22 сентября 2017 Французский художник учит рисовать комиксы во Владивостоке

Авторов комиксов в Приморье становится все больше

Выставка «Строительство» прошла во Владивостоке
14:39, 22 сентября 2017 Выставка «Строительство» прошла во Владивостоке

Более 100 компаний представили свою продукцию