Автоледи на «крузаке» раздавила ногу молодому человеку во Владивостоке

Наезд автомобиля Toyota Land Cruiser произошел, когда автомобилистка поворачивала во двор

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Автоледи за рулем автомобиля марки Toyota Land Cruiser раздавила ногу молодому человеку во Владивостоке, когда поворачивала во двор. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел накануне вечером, около 19:30 в районе дома №84 по улице Некрасовской. Внедорожник под управлением женщины 1967 года рождения ехал со стороны проспекта Красного Знамени. Под колеса авто попал мужчина 1981 года рождения, который шел по обочине справа от автомобиля. Потерпевший получил закрытый перелом основания костей правой стопы. Направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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