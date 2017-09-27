Злоумышленник предстанет перед судом за разбойное нападение во Владивостоке

Мошенники обманывали покупателей на авторынке

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке перед судом предстанет участник организованной группы, промышлявшей разбойными нападениями и мошенническими действиями в отношении граждан, приехавших в приморскую столицу с целью приобретения автомобилей. Трое его сообщников уже осуждены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в результате совместной работы сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Приморскому краю и ГУФСИН России по Приморскому краю ликвидирована преступная группа, участники которой на протяжении длительного времени совершали грабежи, разбойные нападения и мошеннические действия в отношении граждан, прибывших во Владивосток из других регионов страны с целью приобретения автотранспорта.

Все преступления тщательно планировались. У каждого из участников группы была своя роль и четкая схема действий. В районе авторынка «Зеленый угол» они выбирали среди потенциальных покупателей автотранспорта иногородних граждан, и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, путем обмана или с помощью угроз и применения физической силы похищали деньги. Установлено, что от действий участников преступной группы пострадали 13 человек. Общая сумма похищенных денежных средств превысила три миллиона рублей.

Следователи доказали причастность троих фигурантов к серии преступлений из 5 разбойных нападений, совершенных группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, совершенных в крупном и особо крупном размерах и мошенничествам, совершенным в крупном размере.

Каждый из фигурантов по приговору суда получил от 10 до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Четвертый участник группы этапирован в СИЗО города Владивостока из исправительного учреждения Хабаровского края, где отбывал наказание за другие преступления. В настоящее время возбужденное в отношении него уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Владивостока.

Гражданам, потерпевшим в результате противоправной деятельности участников группы, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Приморскому краю предлагают обращаться по телефонам: 8 (423) 221-49-25, 221-49-28, 221-49-18, либо в дежурную часть УМВД России по Приморскому краю 8(423) 249-04-91.