Во Владивостоке установят памятный знак морским летчикам 115-го разведывательного авиаполка

На доске выбиты имена 39 морских летчиков, павших при исполнении служебных обязанностей по защите Отечества

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В пятницу, 29 сентября, в 12:00 на закрытом и заброшенном кладбище «Черная речка» на улице Клевера в пригороде Владивостока состоится мероприятие по установке памятного знака, посвященного морским авиаторам, служившим в 115-м отдельном разведывательном авиаполку ВВС Тихоокеанского флота, и погибшим во время выполнения учебно-тренировочных и боевых вылетов в период с 1934 по 1959 годы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Авиапоиск».

Инициатором установки памятного знака стало Поисковое объединение «АвиаПоиск». В течение года поисковики приводили в порядок воинские захоронения авиаторов и устанавливали памятные таблички на местах катастроф военных самолетов.

Те летчики, которые были обнаружены в 30-40-е годы сразу после катастроф, хоронились на кладбище «Черная речка», здесь был целый ряд воинских захоронений, которые с годами просто исчезли, а все памятники на них, были сданы в металлолом в 2000-е годы.

На доске, закрепленной на памятном знаке, выбиты имена 39 морских летчиков, павших при исполнении служебных обязанностей по защите Отечества. Установка памятного знака проводится в рамках реализации субсидии администрации г. Владивостока, на реализацию социально-значимого проекта «Ушедшие в туман», направленного на увековечение памяти погибших военных лётчиков на территории г. Владивостока.

В памятном мероприятии примут участие представители администрации г. Владивостока, проекта «Историческая память» партии «Единая России», ветеранских организаций, патриотические клубы и общественность.