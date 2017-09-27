Стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, в одном месте произошло сразу две аварии

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, массовая авария на Седанкинском спуске со стороны остановки "Заря" на деле является "аварией 2-в-1": как объяснили в пресс-службе ГИБДД города, здесь в 8 часов утра в одном месте (около дома №30 по улице Маковского) произошло сразу две аварии. В одной из них столкнулись два автомобиля, в другой - три. Со стороны произошедшее выглядит как одно большое ДТП. О том, есть ли пострадавшие в этих столкновениях, пока не известно.

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