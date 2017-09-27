Водитель, скрывшийся с места ДТП в Приморье, получил наказание

Два человека получили травмы

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

26-летний житель Артема осужден за грубое нарушении Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее, в октябре 2016 года в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе улицы Охотничья.

В результате проведенной проверки полицейские установили: водитель автомашины Toyota Chaser, превысив безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку. В результате пассажиры иномарки 1993 и 1995 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Водитель с места происшествия скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность виновника ДТП. 26-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Суд назначил ему наказание в виде двух суток административного ареста.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Установлено, что правонарушитель управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

Суд признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортны средством на 2 года.