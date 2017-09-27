Смертельно больные приморцы заждались постройки специальной клиники

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Необходимо отметить, что накануне сессии краевого парламента состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» в ЗакСобрании региона. На этом заседании среди депутатов разгорелась жаркая дискуссия.

Одним из важнейших вопросов стало обсуждение хода строительства Приморского краевого онкологического диспансера и пристройки к радиологическому корпусу во Владивостоке. Накануне собрания депутаты побывали на строящемся объекте и оценили ход работ. Четырехэтажный палатный корпус онкодиспансера рассчитан на 40 пациентов. Закуплено оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Первых пациентов новый корпус диспансера примет в 2018 году.

«Строительство этого медицинского учреждения крайне необходимо здравоохранению Приморья. Многие приморцы с нетерпением ждут ввода в эксплуатацию краевого онкологического диспансера, ведь речь идет о жизни людей», - считает руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании края Александр Костенко.

Напомним, сегодня, в ходе сентябрьской сессии ЗакСобрания Приморья, депутаты обсудят корректировку краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Общая сумма доходов увеличена на 789 миллионов рублей, в основном, за счет поступлений из федерального бюджета. Планируется увеличить и расходную часть краевого бюджета на 926 миллионов рублей. Расходы, в частности, связаны с ликвидацией последствий ЧС после прохождения по региону тайфунов "Лайонрок" и "Немтеун" в 2016 году – на компенсацию за потерю жилья подтопленцам будет выделено 148,6 миллиона рублей. На финансирование деятельности краевых государственных учреждений здравоохранения направят 197 миллионов рублей.