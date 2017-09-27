Стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке 10:57, 27 сентября Стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году 10:44, 27 сентября Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году
В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока 09:57, 27 сентября В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока
Новостная лента
Сентябрь, 27 среда
10:57
Стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке Эксклюзив
10:44
Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году
10:32
Водитель, скрывшийся с места ДТП в Приморье, получил наказание
10:20
Приморец попался на выращивании конопли
10:09
Личинки «съели прибыль» приморских предпринимателей
09:57
В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока
09:45
Массовая авария произошла во Владивостоке Фото
09:30
Сотрудники Приморского океанариума ответят за смерть белухи
09:11
Три авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием
09:03
Приморский бизнес предпочитает торговать и ремонтировать машины
08:52
Более тысячи человек будут тушить лесные пожары в Приморье
08:51
Несколько домов во Владивостоке останутся без света сегодня, 27 сентября Адреса
08:44
В некоторых районах Владивостока сегодня ожидается отключение холодного водоснабжения Адреса
08:40
Жители Владивостока ощутили первое похолодание
08:01
Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье Фото
07:39
Гороскоп на 17 сентября
06:26
Опрос: только около трети россиян имеют сбережения
05:41
Финал конкурса «Воспитатель года - 2017» прошёл во Владивостоке Фото
04:24
Приморье: Тысячи людей работают при нарушениях охраны труда
04:06
10 крупных компаний полностью откажутся от автомобилей с ДВС
03:38
Большой театр пробил дно
03:04
МВД: В РФ вырос объем продаж фальсифицированных лекарств в Интернете
02:31
Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре
02:01
Бывший глава "Русгидро" Евгений Дод освобожден из-под домашнего ареста
01:10
Страшное пророчество Ванги для России на конец 2017 года: будет много крови!
00:37
В центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил сотрудника ГИБДД
00:12
ДВФУ участвует в создании Центра горно-технического образования под эгидой ООН
Сентябрь, 26 вторник
23:38
До окончания приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось два дня
22:36
Рестораны Владивостока предлагают дикое мясо
21:19
Открытый чемпионат Владивостока по рукопашному бою состоится в предстоящие выходные
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4206 (145) от 27 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Приморец попался на выращивании конопли

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции во время профилактической операции «Мак-2017» выявили очаги произрастания и посевов наркосодержащих растений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, сотрудники полиции по городу Партизанску совместно с членами ДНД на участке местности, расположенном в лесном массиве села Бровничи, обнаружено 1285 кустов маньчжурской конопли с признаками культивирования.

По подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений задержан 35 – летний житель города Артема, который дал признательные показания. Злоумышленник сообщил, что выращивал коноплю с целью дальнейшего личного потребления.

Сотрудники полиции уничтожили изъятые растения путем сжигания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.

Похожие новости
Личинки «съели прибыль» приморских предпринимателей
10:09, 27 сентября 2017 Личинки «съели прибыль» приморских предпринимателей

Экспорт в КНР не удался по причине начилия в древесине живности

Массовая авария произошла во Владивостоке
09:45, 27 сентября 2017 Массовая авария произошла во Владивостоке

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются

Сотрудники Приморского океанариума ответят за смерть белухи
09:30, 27 сентября 2017 Сотрудники Приморского океанариума ответят за смерть белухи

Расследование уголовного дела продолжается

В центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил сотрудника ГИБДД
00:37, 27 сентября 2017 В центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил сотрудника ГИБДД

Агентство "Москва" опубликовало фотографию с места событий

С начала 2017 года в Приморье при ДТП погибли 2 велосипедиста
16:52, 26 сентября 2017 С начала 2017 года в Приморье при ДТП погибли 2 велосипедиста

Большинство аварий произошло в темное время суток

В Приморье суд обязал бизнесмена свернуть бизнес
16:16, 26 сентября 2017 В Приморье суд обязал бизнесмена свернуть бизнес

Кроме того, решением суда предприниматель обязан рекультивировать испорченные сельхозземли

Несовершеннолетняя девочка сорвалась со скалы в Приморье
16:04, 26 сентября 2017 Несовершеннолетняя девочка сорвалась со скалы в Приморье

Пострадавшая была госпитализирована