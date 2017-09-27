Приморец попался на выращивании конопли

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции во время профилактической операции «Мак-2017» выявили очаги произрастания и посевов наркосодержащих растений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, сотрудники полиции по городу Партизанску совместно с членами ДНД на участке местности, расположенном в лесном массиве села Бровничи, обнаружено 1285 кустов маньчжурской конопли с признаками культивирования.

По подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений задержан 35 – летний житель города Артема, который дал признательные показания. Злоумышленник сообщил, что выращивал коноплю с целью дальнейшего личного потребления.

Сотрудники полиции уничтожили изъятые растения путем сжигания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.