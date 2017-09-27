Личинки «съели прибыль» приморских предпринимателей

Экспорт в КНР не удался по причине начилия в древесине живности

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники Россельхознадзора Приморья пресекли отправку в КНР крупной партии приморского леса, зараженного карантинным для Китая вредителем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Пиловочник ели аянской 65,89 кубометров и пиловочник пихты белокорой - 3,75 кубометров из Чугуевского района оказались поражены личинками короедов.

В России вредитель из рода короедов не включен в перечень карантинных для территории РФ объектов, однако в КНР запрещен оборот древесины, поражённой вредителем.

В выдаче фитосанитарного сертификата компании-экспортеру было отказано. Лесопромышленникам было рекомендовано отправить заражённые партии леса на обработку. После уничтожения живых вредителей предприниматели имеют право вновь подать заявление о выдаче фитосанитарного сертификата.