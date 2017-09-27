Сотрудники Приморского океанариума ответят за смерть белухи

Расследование уголовного дела продолжается

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Следователи по результатам доследственной проверки по факту смерти особи белухи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, должностные лица «Приморского океанариума» ДВО РАН небрежно отнеслись к своим обязанностям, и особь белухи содержалась на Базе исследования морских млекопитающих в ненадлежащих условиях.

23 сентября 2017 года белуха, находясь в вольере, зацепилась плавником за канат, не смогла выплыть на поверхность и погибла от удушения, поскольку максимальное время возможного нахождения под водой данного вида млекопитающего 20 минут.

В результате чего «Приморскому океанариуму» ДВО РАН причинен крупный материальный ущерб в размере 1,5 млн. рублей

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, проявивших халатное отношение к своим должностным обязанностям.