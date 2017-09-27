Три авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием

Сегодня, 27 сентября, три авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.
Так, рейс FV-6481 авиакомпании России из Москвы задерживается на 45 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 10.50.
Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот из Москвы задерживается на 45 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 10.50.
Рейс SU-1702 авиакомпании Аэрофлот из Москвы задерживается на 45 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 10.50.
Все остальные рейсы выполняются по расписанию.