Сотрудники Приморского океанариума ответят за смерть белухи 09:30, 27 сентября Сотрудники Приморского океанариума ответят за смерть белухи
Три авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием 09:11, 27 сентября Три авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием
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Общество

Три авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием

Изменения в расписании
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 сентября, три авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс FV-6481 авиакомпании России из Москвы задерживается на 45 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 10.50.

Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот из Москвы задерживается на 45 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 10.50.

Рейс SU-1702 авиакомпании Аэрофлот из Москвы задерживается на 45 минут и прибывает в аэропорт Владивостока в 10.50.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.

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