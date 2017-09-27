Сотрудники Приморского океанариума ответят за смерть белухи 09:30, 27 сентября Сотрудники Приморского океанариума ответят за смерть белухи
Три авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием 09:11, 27 сентября Три авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием
Несколько домов во Владивостоке останутся без света сегодня, 27 сентября 08:51, 27 сентября Несколько домов во Владивостоке останутся без света сегодня, 27 сентября (Адреса)
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Сентябрь, 27 среда
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08:51
Несколько домов во Владивостоке останутся без света сегодня, 27 сентября Адреса
08:44
В некоторых районах Владивостока сегодня ожидается отключение холодного водоснабжения Адреса
08:40
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08:01
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Общество

В некоторых районах Владивостока сегодня ожидается отключение холодного водоснабжения

Плановое отключение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 сентября, часть Владивостока останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Дата начала: 27.09.2017 - 09:00
Дата окончания: 27.09.2017 - 17:00
Причина отключения: 27.09.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:

Верхнепортовая, 5, 7, 9, 9а, 11, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 64, 64а, 68.

Софьи Перовской, 9-11.

Дата начала: 27.09.2017 - 09:00
Дата окончания: 27.09.2017 - 20:00
Причина отключения: 27.09.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:

Бархатная.

Вилкова, 3, 5, 7, 9, 11, 46.

Героев Тихоокеанцев, 1, 5, 14, 16-24/1, 26а, 26б. 

Катерная. 

Коммунаров, 21-51. 

Минеров, 6.

Дата начала: 27.09.2017 - 09:00
Дата окончания: 27.09.2017 - 13:00
Причина отключения: 27.09.2017 Ремонтные работы
Адреса:

1-я Морская 6/25-28,

Алеутская 10а-15, 

Арсеньева 2-24, 

Бестужева 5-46, 

Верхне-Портовая 20, 

Захарова 5, 5а, 

Посьетская 3а-38, 

Трудовой пер. 1а, 4

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