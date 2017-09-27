В некоторых районах Владивостока сегодня ожидается отключение холодного водоснабжения

Сегодня, 27 сентября, часть Владивостока останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Дата начала: 27.09.2017 - 09:00
Дата окончания: 27.09.2017 - 17:00
Причина отключения: 27.09.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:
Верхнепортовая, 5, 7, 9, 9а, 11, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 64, 64а, 68.
Софьи Перовской, 9-11.
Дата начала: 27.09.2017 - 09:00
Дата окончания: 27.09.2017 - 20:00
Причина отключения: 27.09.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:
Бархатная.
Вилкова, 3, 5, 7, 9, 11, 46.
Героев Тихоокеанцев, 1, 5, 14, 16-24/1, 26а, 26б.
Катерная.
Коммунаров, 21-51.
Минеров, 6.
Дата начала: 27.09.2017 - 09:00
Дата окончания: 27.09.2017 - 13:00
Причина отключения: 27.09.2017 Ремонтные работы
Адреса:
1-я Морская 6/25-28,
Алеутская 10а-15,
Арсеньева 2-24,
Бестужева 5-46,
Верхне-Портовая 20,
Захарова 5, 5а,
Посьетская 3а-38,
Трудовой пер. 1а, 4