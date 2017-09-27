Жители Владивостока ощутили первое похолодание

Температура воздуха сегодня +14…+16°С

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+18°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный сильный. Температура воздуха +14…+16°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.



В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +17…+19 °С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +17…+19°С.