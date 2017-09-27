Инвесторы СП Владивосток создадут в Приморье десятки тысяч новых рабочих мест

Опубликованы свежие данные от Минвостокразвития

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Согласно последним данным Минвостокразвития, инвесторы готовы вложить в приморские территории Свободного порта Владивосток 298,8 миллиарда рублей (при общей сумме инвестиций, заявленных потенциальными инвесторами СП Владивосток в 406 миллиардов), сообщает РИА VladNews. Всего число потенциальных инвесторов, подавших заявки на рассмотрение КРДВ, составляет на данный момент 404 (в том числе 243 - заявки на деятельность в самом Владивостокском городском округе).

Резидентами СП Владивосток планируется создание в регионе 36,7 тысячи рабочих мест.

Всего в Свободном порту Владивосток, по состоянию на 22 сентября, насчитывается 312 резидентов, которые подписали соглашения на создание 31,3 тысячи новых рабочих мест. Эти проекты принесут экономике регионов ДФО инвестиции в размере 347,5 миллиардов рублей. Потенциальные инвесторы СП Владивосток подали 482 заявки на общую сумму 406 миллиардов рублей. Планируется создание более 40 тысяч рабочих мест.

Отметим, что в состав СП Владивосток входят Владивотсокский ГО и 15 муниципалитетов Приморья, а также четыре муниципалитета других дальневосточных регионов (ГО Петропавловск-Камчатский, Корсаковский ГО, Ванинский МР и ГО Певек).