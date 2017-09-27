Приморский бизнес предпочитает торговать и ремонтировать машины

Появились данные официальной статистики на начало сентября

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

По стостянию на начало сентября текущего года половину всех существующих в Приморье организаций (67,6 тысячи) составляли организации оптовойи розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (23,7 тысячи), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата.

Впрочем, достаточно выгодными среди приморских бизнесменов считаются услуги транспортных перевозок и складирования (в крае действует 7,8 тысячи таких организаций), а также строительство (5,7 тысячи компаний действуют в Приморском крае, согласно последним данным). Риэлторских компаний в Приморье зарегистрировано 4,9 тысячи.