Более тысячи человек будут тушить лесные пожары в Приморье

В ближайшее время в крае пройдут масштабные противопожарные учения

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Подготовку к пожароопасному периоду в Приморье обсудили на селекторном совещании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Как сообщил глава краевого департамента лесного хозяйства Дмитрий Рыбин, сейчас в Приморье не зарегистрировано ни одного лесного пожара:

«Несмотря на то, что в данное время лесных пожаров на территории Приморья не выявлено, именно сейчас нужно готовиться к осеннему пожароопасному периоду, определить те "болевые точки", на которые необходимо обратить особое внимание», – сказал он, добавив, что для предотвращения лесных пожаров устроено более 370 километров минерализованных полос, проведены профилактические выжигания на территории более 4 тысяч гектаров, построены и отремонтированы дороги противопожарного назначения.

«Организовано 192 мобильных группы пожаротушения с численностью более 1,3 тысячи человек. В течение всего пожароопасного сезона на территории края в круглосуточном режиме работает Региональная диспетчерская служба, которая мониторит пожароопасную обстановку», – сказал Рыбин.

Отмечено, что основными причинами возникновения лесных пожаров остаются неконтролируемые сельскохозяйственные палы, неосторожное обращение с огнем жителей.

Как отметили представители департамента гражданской защиты, среди основных задач муниципалитетов в осенний пожароопасный период 2017 года – приведение противопожарного водоснабжения населенных пунктов в исправное состояние, ревизия тяжёлой и специальной техники и других вспомогательных механических средств, содействие физическим и юридическим лицам в вопросах создания и подготовки добровольных пожарных дружин и команд.

«Особое внимание при этом необходимо уделить населенным пунктам, удаленно расположенным от пожарных частей Приморского края», – отметили они.

Кроме того, все муниципалитеты должны сформировать добровольные дружины для тушения пожаров, провести субботники на территориях по уборке сухой листвы и кустарников.

«Особенное внимание уделите разъяснительной работе с рыбаками, охотниками, собирателями дикоросов и просто отдыхающими», – добавили они.

Также в ближайшее время в крае пройдут масштабные противопожарные учения с привлечением всех ведомств, ответственных за противопожарную безопасность.