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Политика и экономика

Опрос: только около трети россиян имеют сбережения

89% участников опроса назвали конкретную сумму, которая сделает их счастливыми
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

63% россиян не имеют денежных сбережений и 36 % сообщили, что им удалось какую-то сумму накопить. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


В числе людей с накоплениями - 45% москвичей и петербуржцев, а также 29% жителей сел. При этом респонденты считают сбережениями сумму, которая составляет 398 тыс. руб.

Отметим, что 89% участников опроса назвали конкретную сумму, которая сделает их счастливыми: она составила 105 тыс. руб. в месяц.

Также стоит сказать, что 46% опрошенных считают, что вложение средств в недвижимость является самым надежным способом сохранить накопления. 29% респондентов назвали еще один способ хранения денег - банки.

В свою очередь 17% россиян считают, что надежнее всего хранить наличность в рублях, а в пользу иностранной валюте высказались 10%. 14% вложили бы средства в золото и драгоценности, 7% купили бы акции предприятий, 5% отнесли бы средства в пенсионный фонд.

Добавим, что всероссийский опрос был проведен 29-30 августа среди 1200 респондентов.

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