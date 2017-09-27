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Общество

Финал конкурса «Воспитатель года - 2017» прошёл во Владивостоке

В конкурсе участвуют воспитатели со стажем работы более пяти лет
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года - 2017». Его финал состоялся сегодня, 26 сентября, в актовом зале школы № 6. Участники конкурса представили на суд жюри самые разные мастер-классы и провели родительские собрания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Собравшихся педагогов поприветствовала начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Марина Фролова.

«Конкурсы профессионального мастерства – это одна из составляющих механизма роста в профессии, отметила Марина Фролова. – «Воспитатель года» серьёзная коммуникативная площадка, где демонстрируются лучшие образовательные практики, которые есть в системе дошкольного образования. Мне хочется, чтобы они стали достоянием всех педагогов».

В финал конкурса вышли пять воспитателей: Надежда Николаева (детский сад № 185), Элла Сычева(детский сад № 3), Лариса Какурина (детский сад № 9), Виктория Царегородцева (детский сад № 5), Анна Косицина (детский сад № 172).

В этом году по условия конкурса финалисты представили мастер-классы по работе с детьми. Воспитатели продемонстрировали, как можно заинтересовать детвору на прогулке, в игровой форме узнать о работе порта, изучить животный мир Уссурийской тайги, сделав из подручных материалов тайгу и море, и даже озвучить мультфильм.

«Мы с ребятами занимаемся сторителлингом. Это искусство рассказывать истории. Технология может использоваться в разных направлениях, одно из них мультипликация и озвучивание мультфильмов. На мастер-классе я представляю мультик «Колобок», который мы сделали с детьми, и предлагаю конкурсантам его озвучить так, как мы это делаем с ребятами», рассказала Надежда Николаева.

Воспитанники детского сада № 185 вместе с воспитателями делают мультфильмы. Творческая группа придумывает сюжет, героев, затем рисуют или лепят из пластилина и фотографируют каждую сцену и монтируют мультик. А недавно дошколята освоили сторителлинг и теперь мультфильмы озвучивают.

Кроме того, финалисты провели родительские собрания. Проблемы воспитания педагоги обсуждали с родителями, чьи дети ходят в другие детские сады.

«Воспитатели не знакомы с родителями, которые пришли к ним на собрания, подчеркнула начальник отдела дошкольного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Наталья Птахова. Педагог должен установить контакт и наладить диалог с незнакомыми людьми».

В состав жюри конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» вошли представители дошкольных образовательных учреждения города, управления образования, Приморского института развития образования и другие эксперты.

«Воспитатель года» – конкурс, который демонстрирует творческие таланты педагогов, умение взаимодействовать с родителями и коллегами, транслировать свой опыт, коммуникативные способности и раскрывает их профессиональную компетентность», перечислила старший преподаватель Приморского института развития образования Галина Бойко.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, целью ежегодного конкурса, который проводится уже в девятый раз, является выявление творчески работающих педагогов дошкольных образовательных учреждений, поддержка новых технологий в организации образовательного процесса и распространение опыта такой работы.

В конкурсе участвуют воспитатели со стажем работы более пяти лет. В этом году заявки на участие подали 112 педагогов. В ходе первых этапов конкурса воспитатели представили самопрезентации, методические разработки и провели занятия с воспитанниками по заданной теме.

Победители конкурса «Воспитатель года» получат денежные призы и ценные подарки. Награждение лауреатов и победителей состоится в октябре в ходе торжественного мероприятия.

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