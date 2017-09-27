Приморье: Тысячи людей работают при нарушениях охраны труда

​Во Владивостоке состоялось крупное межведомственное совещание

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось крупное межведомственное совещание по вопросам зарплатных долгов в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. На заседании также были обсуждены вопросы соблюдения трудовых прав граждан на охрану труда.

Так, в 2017 году органами прокуратуры региона были вскрыты и пресечены факты неисполнения работодателями обязанностей по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, обувью на работах с вредными условиями труда, по проведению первичных и периодических медицинских осмотров работников, специальной оценки условий труда, в том числе указанные нарушения были выявлены в деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок,предприятий, привлекающих работников для выполнения сезонных работ и на опасных производственных объектах.

В целом за указанный период надзорным ведомством в сфере охраны труда выявлено свыше 2 тысяч нарушений закона, для устранения которых принято порядка тысячи актов реагирования.