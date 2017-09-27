10 крупных компаний полностью откажутся от автомобилей с ДВС

Многие страны и компании прикладывают усилия, чтобы ускорить процесс перехода

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

На этой неделе крупные компании, среди которых Baidu, Deutsche Post и IKEA, вступили в инициативу EV100. Она подразумевает, что компании, участвующие в ней, в самые короткие сроки создадут инфраструктуру и переведут весь свой автопарк на электричество, и будут подталкивать к такому же шагу свой персонал и клиентов, пишет Gas2.

Сейчас в EV100 состоят 10 компаний-учредителей: Baidu, DHL, аэропорт Хитроу, HP, IKEA, LeasePlan, METRO, PG & E, Unilever и Vattenfall. Они действуют при поддержке организации Climate Group, занимающейся подобными инициативами. EV100 будет стремиться объединить компании, которые поставили своей целью в кратчайшие сроки перейти на электромобили.

Завершиться отказ от корпоративных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания должен к 2030 году. К этому времени основные логистические операции будут совершаться на электромобилях, а компании создадут сети зарядных станций, которые должны сделать электрокары популярнее в том числе среди обычных автолюбителей.



«Мы хотим сделать электрический транспорт привычным явлением, — объясняет Хелен Кларксон, генеральный директор Climate Group, — Сейчас необходимо решить две основные проблемы. Из-за того, что переход на электромобили происходит медленно, транспорт по-прежнему является самым быстрорастущим источником выбросов углекислого газа. С другой стороны глобальное изменение системы, даже при вмешательстве государства, требует гораздо большего потребительского спроса, чем мы видим сейчас». Обе эти проблемы должна помочь решить инициативная группа.



Многие страны и компании прикладывают усилия, чтобы ускорить процесс перехода на электрический транспорт. Недавно глава Renault — Nissan Карлос Гон заявил, что к 2040 году бензинового и дизельного транспорта на планете не останется.

Источник: hightech.fm