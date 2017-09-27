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Культура

Большой театр пробил дно

Действия в новом сезоне будут разворачиваться не в средней школе
Фото: eva.ru Фото: eva.ru
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

"Кто может объяснить мне, что значит худрук"?, - такой вопрос задал один из поклонников сериала под видео с рекламой. Между тем, на фасаде Большого театра в Москве появилась реклама сериала «Физрук» с ТНТ с Дмитрием Нагиевым. Огромная проекция появляется каждый вечер до выхода нового сезона сериала.

Как выяснилось позднее, Большой театр для «Физрука» был выбран неслучайно. Действия в новом сезоне будут разворачиваться не в средней школе, а именно в театре. Видеопроекция сопровождается слоганом «Физрук теперь худрук».

Радует то, что практически нет людей, которым пришлось это по душе: комментаторы в сети не оценили эпичной рекламы на одном из главных культурных символов страны. По мнению большинства пользователей, более бездуховный рекламный ход трудно придумать:

Но лучший комментатор, конечно, вот:

Вся суть несостывок в одно комментарии...А вам как? Может быть, не стоит столь серьезно относится к такому маркетингу, или тоже коробит? Превратить Большой театр в площадку для продвижения сериала,это еще догадаться надо было. Спасибо, что не показывают внутри...

Источник: dostalo.livejournal.com
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