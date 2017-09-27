МВД: В РФ вырос объем продаж фальсифицированных лекарств в Интернете

Таможенными органами досмотрено более 700 тыс. подозрительных посылок

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

За последние три года количество продаваемых в Интернете фальсифицированных лекарств в России выросло в два раза. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«За последние три года, несмотря на официальный запрет на торговлю на территории России лекарственными средствами в сети Интернет, объем рынка в этой сфере вырос более, чем в два раза», — сказала Волк.

В этой связи МВД принимает участие в операции «Панагея», направленной на противодействие торговле в Интернете фальсифицированными и незарегистрированными лекарствами. В рамках операции в России были выявлены около 700 интернет-ресурсов, на которых продавались рецептурные лекарственные средства. Проводятся проверки, часть ресурсов уже заблокированы или удалены.

«Совместными усилиями правоохранительных органов во всем мире изъято около 25 млн потенциально опасных медицинских препаратов, в сети Интернет проведена проверка более 7 тыс. сайтов, осуществляющих торговлю нелегальными лекарственными препаратами, деятельность около 3 тыс. из них прекращена», — добавила Волк.

Таможенными органами досмотрено более 700 тыс. подозрительных посылок, из которых около 500 тыс. было задержано для проведения проверки. Всего конфисковано около 25 млн упаковок поддельных лекарственных препаратов на сумму около $500 млн. За незаконное производство и распространение лекарственных препаратов задержаны около 400 лиц.

Источник: www.rosbalt.ru