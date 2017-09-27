Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре

Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Законопроект о регулировании криптовалют в России будет готов в октябре. Документ призван регулировать вопросы обмена валют, возможную регистрацию майнеров и проведение ICO.

Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно. Когда законопроект будет готов? Я думаю, что в течение октября», —заключил он, добавив, что законопроект разрабатывается совместно с Банком России.

Ранее Госдума объявила конкурс на проведение исследования блокчейна, рынка криптовалют и оценки рисков их использования. Как ожидается, результаты исследования станут основой нового законопроекта. Кроме того, победитель конкурса должен будет разрабатывать предложения по противодействию угрозам.