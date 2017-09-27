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Общество

Бывший глава "Русгидро" Евгений Дод освобожден из-под домашнего ареста

Следственный комитет обжаловал отказ
Фото: energo-24.ru Фото: energo-24.ru
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Экс-глава "Русгидро" Евгений Дод, обвиняемый в незаконном начислении премий самому себе, был освобождён из-под домашнего ареста.

"В связи с тем, что в отношении Дода истек предельный срок нахождения под домашним арестом, он освобожден. Обвинение с него не снято", - передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Собеседник агентства также уточнил, что дополнительное расследование в отношении Дода пока не проводится, так как Следственный комитет обжаловал отказ Генпрокуратуры РФ утвердить обвинительное заключение.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура вернула в СК материалы уголовного дела для проведения дополнительного расследования и устранения нарушений. Поводом для этого стали противоречия в финансовых экспертизах, проведенных следствием и стороной защиты.

Напомним, что Евгений Дод обвиняется по статье "растрата" (ч.4 ст.160 УК РФ). Свою вину он не признаёт. По версии следствия, Дод и главный бухгалтер корпорации Дмитрий Финкель вместе с неустановленными лицами совершили хищение имущества "Русгидро" в особо крупном размере.

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