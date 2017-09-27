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Общество

Страшное пророчество Ванги для России на конец 2017 года: будет много крови!

​В предсказании, которое приписывается Ванге, говорилось о том, что в конце этого года Россия может быть втянута в кровопролитную войну.
Фото: en.derbent.tv Фото: en.derbent.tv
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

СМИ распространяют пророчество легендарной болгарской провидицы Ванги для России на конец 2017 года.

Как пишет u-f.ru, в предсказании, которое приписывается Ванге, говорилось о том, что в конце этого года Россия может быть втянута в кровопролитную войну. По информации журналистов, ясновидящая говорила, что в ходе этой битвы люди забудут о законе и справедливости, а в борьбе будут выживать самые сильные.

Тем не менее, как сказано в материале, приобретенные в этот период качества помогут России преодолеть страшное время. У многих россиян выработаются личностные качества, которые помогут в будущем.

Также отмечается, что, по мнению Ванги, в войну втянут и Украину которая запуталась, однако в последствии станет на путь который стране предписано звездами. Ванга отмечала, что будет много крови, многие не выживут после этого страшного времени.

Намедни были рассекречены пророчества по Украине. Вот что ждет нашу страну в 2018 году:

Предсказания, гороскопы и гадания всегда требовались спросом у лучей. Интерес к ним возник еще из незапамятных времен и не утихает до сих пор. Практически самой известной предсказательницей будущего во всем мире является представительница народа Болгарии – Ванга. В ее архиве имеется множество информации о предстоящих событиях, которые касаются всех жителей земли, на долгие годы вперед, в частности и предсказания Ванги на 2018 год для Украины. Ее вещания всегда сбываются, поэтому они так интересны для каждого читателя.

Известная дочь болгарского крестьянина

Природу способностей легендарной предсказательницы Ванги пытались изучить исследователи всего мира, но научного объяснения им не найдено. Она оставила после себя много предсказаний для человечества, которые уже сбылись. Большая часть таких сведений имеет достаточно размытый смысл, как и прогноз Ванги на 2018 год для Украины, поэтому отнести их к конкретному событию зачастую возможно после их осуществления. Исследователи паранормального утверждают, что такая формулировка уведенных ею событий связана с отсутствием даже базового образования предсказательницы.

Ванга уроженка бедной крестьянской семьи Болгарии. Через отсутствие средств у родителей образование предсказательница так и не получила. Свой дар она унаследовала от матери, которая предсказывала будущее, была местной целительницей. Что интересно, любимой игрой Ванги в детстве была игра в слепоту. Она завязывала глаза платком и училась ориентироваться в пространстве. Вероятно, что девочка уже тогда знала о предстоящем ей испытании в жизни. Потеря зрения произошла в возрасте двенадцати лет. Трагедия произошла из-за вихря, в который она попала. Силой ветра девочку перебросило на некоторое расстояние, глаза ее занесло песком и пылью. Сторонние предметы, попавшие в глаза, повредили их. Но у родителей не было средств на качественное лечение, поэтому спустя время девочка окончательно потеряла зрение.

Первое видение посетило Вангу в сорок первом году. Что знаменовало открытие у нее дара предсказания. Женщина увидела древнего воина, который сообщил о предстоящей войне, что заберет миллионы человеческих жизней, а ее судьба – быть проводницей между живыми и мертвыми, предсказательницей судеб. С этого времени слава о предсказательнице облетела весь мир. Со всех уголков планеты к ней ехали люди,желающие узнать свое будущее. Посетителями Ванги были самые разные представители человеческого общества: политики, чиновники, знаменитые актеры и певцы, миллионеры и обычные граждане.

Будущее Ванга видела с помощью рафинированного сахара. До прихода ее посетитель должен был положить на некоторое время под свою подушку пару кусочков сахара. Интересно, что за время практики ее посетило приблизительно два миллиона человек, что привезли около двух тонн сахара.

Общие прогнозы предсказательницы

Интересно рассмотреть, что говорила ясновидица Ванга об Украине в 2018 году и о мире вообще. Зачастую такие прогнозы достаточно размытие. В предстоящем году мир ждет много новой техники. Будут созданы поезда, которые будут взлетать по проводам к солнцу. Скорее всего будет сконструирован новый вид двигателя, работающий от энергии солнца, который упростит процедуру путешествий в открытый космос, или изобретут абсолютно новый вид транспорта. Интересно, что на данный момент в соседней Беларуси разрабатывают новый вид транспорта на основе струнных технологий под названием «Небесная дорога». Такие поезда будут работать на солнечной энергии, а рельсы подвешиваются на опорах и не касаются земли. Благодаря такой конструкции есть возможность развить скорость свыше пятисот километров в час. Очень вероятно, что такая разработка приобретет всемирную популярность.

Будет прекращена добыча нефти, благодаря чему земля сможет получить отдых. Такое предсказание вызывает волнения и непонимания, ведь на сегодня нефть – это главный источник энергии. Исследователи имеют два варианта расшифровки этих слов:

- стоимость черного золота упадет до таких показателей, что продолжать ее добывание будет не рентабельно, и в продажу будут поступать только уже накопленные ресурсы;

- разработают новый источник энергии, который будет значительно дешевле, чем процесс поиска, добывания и обработки нефти.

Это пророчество Ванги на 2018 год для Украины будет необычайно выгодным, учитывая ее тяжелую экономическую ситуацию.

Одной из ведущих стран мира станет Китай. Вырастет экономика страны, основываясь на которой она будет диктовать свои законы остальным государствам. Произойдет изменение всей структуры мировых государств. Те территории, которые были в подчинении, станут на место своих угнетателей и подчинят себе другие территории.

Таким образом, согласно с предсказаниями Ванги, в предстоящем году человечество ждут кардинальные изменения. Ожидается прорыв в сфере науки, благодаря которому будут разработаны новые технологии и способы энергообеспечения. Политическая карта мира также подвергнется кардинальным изменениям.

Что ожидает политику Украины

О политической ситуации Ванга говорила, что к разрушению страну ведут глупцы, которые будут у власти, пока смогут сдерживать народ интересом к пустым обещаниям. Но предсказания Ванги про Украину 2018 сообщают о восстании против правительства, поскольку гражданам надоест ложь, паденье экономики и военные действия. Следующим управителем страны будет представитель среднего класса. Именно он будет содействовать поднятию уровня жизни граждан, наладит внутренние и внешние политические отношения, разрешит военный конфликт на территории Донбасса.

Обманутые люди осознают, что следовали навязанным идеям. В стиль жизни и управления украинцы начнут внедрять опыт западных стран. Такая практика поднимет страну на новый уровень.

Все силы жителей Украины и ее правительства будут обращены на поднятие и восстановление страны после долгого времени разрушения и военных действий, сообщает пророчество Ванги на 2018 год для Украины. Начнется строительство страны заново на примере европейских держав.

Культурное развитие Украины

В следующем году будет продолжаться развитие украинцев как самостоятельной и осознанной нации, украинской культуры и обычаев. В последние годы интерес жителей стран всего мира к Украине усилился, и продолжит расти. Украинская музыка, кинематограф, литература все больше будут завоевывать иностранную аудиторию.

Представители сферы культуры будут выходить на международный уровень, заключая контракты заграницей. Это поспособствует не только распространению культуры нашей страны на другие государства. Не малую роль такая популярность отыграет и в налаживании международных отношений.

Когда говорила Ванга о том что ждет Украину в 2018 году, она сообщила, что сложившаяся ситуация в стране послужит примером для других государств и войдет в исторические документы. Она больше обращала внимание на поведение людей. Что в любых ситуациях они должны сохранять совесть и уметь находить мирное решение, а не совершать необдуманные поступки. Пока общество не научится таким простым вещам, оно не достигнет желаемого уровня жизни.

А вот что ждет Россию

Жители России могут испугаться, узнав, что, по мнению Ванги, в 2018 будет фактически прекращена добыча нефти. Ведь известно, что экономика страны сильно зависит от цены на нефть.

2018 год знаменуется концом эры Путина и началом экономического роста в России несмотря даже на спад торговых оборотов сырьем! Возможно именно в России придумают альтернативу нефти…

Также Ванга предсказала нормализацию отношений между Украиной и Россией. По мнению Ванги крови больше не будет. Люди поймут все и снова будут дружны как никогда.

Источник: proua.com.ua
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