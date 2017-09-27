В центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил сотрудника ГИБДД

Агентство "Москва" опубликовало фотографию с места событий

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В центре Москвы, на Новом Арбате, рядом со съездом на Новинский бульвар вечером в понедельник, 25 сентября, водитель черного Mercedes-Benz S-класса насмерть сбил сотрудника ГИБДД. Иномарка была с мигалкой и номерами АМР. По данным источника ТАСС в экстренных службах, номера Mercedes закреплены за ФСБ.

В телеграмм-канале Mash приводятся слова очевидца, из которых следует, что водитель иномарки объезжал пробку по выделенной полосе на скорости 120-140 километров в час. При столкновении автомобиль отбросил сбитого сотрудника полиции на несколько десятков метров.

Номера автомобиля после смертельного ДТП быстро скрутили, но на видеозаписи, опубликованной Mash, хорошо виден номер Mercedes - А896МР97. По даннымсообщества "Синие ведерки", это номер действительно закреплен за ФСБ. Серия АМР - правительственная. Номера с такой серией выдают чиновникам высокого уровня и спецслужбам.

Как рассказали "Медиазоне" в пресс-службе московской полиции, по факту случившегося проводиться проверка, по результатам которой "будет принято процессуальное решение". Агентство "Москва" опубликовало фотографию с места событий.