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Общество

ДВФУ участвует в создании Центра горно-технического образования под эгидой ООН

На данный момент пройдены все юридические согласования на уровне ООН и правительства РФ
Фото: ДВФУ Фото: ДВФУ
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Дальневосточный федеральный университет принимает участие в создании Международного центра компетенций в горно-техническом образовании под эгидой ООО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вуза. Векторы будущей работы участники консорциума определили на Международном совете ректоров университетов, имеющих горно-технический профиль образования. Делегацию ДВФУ на встрече в г. Санкт-Петербурге возглавил и.о. ректора Никита Анисимов.

Создание международного центра было инициировано в 2015 году. Он объединит более 800 университетов, готовящих кадры для мировой горной промышленности. Центр будет задавать современные стандарты компетенций для инженеров, создавать единое образовательное и научное пространство для профильных вузов всех стран.

«Для Дальневосточного федерального университета участие в работе центра позволит ярче позиционироваться себя в мировом образовательном и научном пространстве. Это возможность повысить качество выпускников по компетенциям, востребованным на международном уровне, - отметил Никита Анисимов. - Сегодня ДВФУ является одним из ведущих вузов России по подготовке кадров для добывающей промышленности, а по итогам 2016 года вошел ТОП-300 мирового рейтинга университетов QS в предметной области «Горное дело»».

Центр объединит усилия ведущих технических вузов мира для развития инженерного образования, создания единого пространства для глобальной мобильности студентов, преподавателей и ученых, поддержки и профессионального развития талантливой молодежи, совместного проведения исследований по перспективным направлениям развития минерально-сырьевого комплекса.

На данный момент пройдены все юридические согласования на уровне ООН и правительства РФ. Международному центру присвоена вторая категория по классификации ООН, на октябрь 2017 года назначено заседание Исполнительного совета и Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО, на повестку которого вынесен вопрос о создании центра.

В заседании совета приняли участие руководители 120 вузов из более 60 стран. Среди них - делегаты всех государств СНГ и БРИКС, вузов Евросоюза, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Панельные дискуссии вызвали интерес представителей федеральных органов власти, министерств и ведомств, ведущих российских и зарубежных компаний минерально-сырьевого сектора, общественных организаций, экспертов ЮНЕСКО.

В делегацию ДВФУ также вошли руководитель минерально-сырьевого кластера Инженерной школы, профессор Валерий Лушпей и профессор кафедры горного дела и комплексного освоения георесурсов Алексей Белов.

Добавим, что кафедра горного дела и комплексного развития георесурсов Инженерной школы ДВФУ является одной из старейших технических кафедр на Дальнем Востоке. В 2018 году она отпразднует столетний юбилей.

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