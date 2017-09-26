Владивостокцев учат предохраняться

Во всем мире сегодня отмечают День контрацепции

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Всемирный день контрацепции отмечают сегодня, 26 сентября. По мнению специалистов роддома № 3 Владивостока, обучение основам контрацепции является важной составляющей работы по пропаганде здорового образа жизни среди населения и ответственного родительства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на роддом №3.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, в женской консультации учреждения несколько лет действует кабинет поддержки семьи, прием пациенток и супружеских пар в котором осуществляет акушер-гинеколог. В задачи этого специалиста входит не просто работа с женщинами из так называемой «группы риска», которые уже оказались перед сложным выбором в связи с наступившей незапланированной беременностью. Во многом речь идет о принятии предупредительных мер, призванных избежать подобных ситуаций за счет воспитания у пациентов культуры бережного отношения к своему здоровью и чувства ответственности в вопросе рождения ребенка. Значимой частью этой просветительской деятельности как раз и является знакомство с основами контрацепции – как элемента ведения здорового образа жизни и залога дальнейшего счастливого материнства.

Результатом работы специалистов «третьего» роддома Владивостока в данном направлении стало значительное снижение показателей абортов, выполняемых в дневном стационаре женской консультации учреждения. Так, если в 2011 году здесь была сделана 1058 операций по прерыванию беременности, то в 2012 году – 771, а по итогам 2016 года – и вовсе 485. Уменьшилось и число пациенток, которые совершают аборт повторно в течение года, - с 23 в 2012 году до 7 в 2016.