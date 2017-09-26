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Общество

В Приморье появится новое казино

Проект предусматривает строительство в две очереди за 5 лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Руководство российской инвестиционной компании презентовало проект нового развлекательного комплекса с казино для создания в ИРК "Приморье", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.Необходимо отметить, что компания-инвестор занимается организацией азартных игр с 2003 года и имеет успешный опыт создания объектов игорно-развлекательного типа. За шесть лет ЗАО организовало работу шести казино в западной части России, а с 2010 года она стала резидентом игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае.

Инвестор сообщил, что проект представленного комплекса был разработан профессионалами известной международной архитектурной компании, которая проектировала казино в Макао и в Сингапуре.

Согласно плану, гостинично-развлекательный комплекс в Приморье включит в себя казино и 5-звездочную гостинцу не менее чем на 250 номеров. Также в проекте – создание ресторанов, барной зоны, сцены, гранд-буфета с «открытой кухней», спа-салона, ночного клуба площадью 2 тысячи квадратных метров и торговых павильонов.

По словам инвесторов, строительство объекта рассчитано в две очереди. С момента получения прав на земельный участок первая очередь займет около двух лет. В этот период предусмотрено возведение казино. Площадь первой очереди застройки займет почти 16 тысяч квадратных метров. В рамках второй очереди планируется создать гостиничный комплекс и развлекательный сектор. На это, по прогнозам руководства компании, уйдет порядка трех лет. Площадь строительства составит около 42 тысячи квадратных метров. Сумма заявленных инвестиций на первом этапе составит около двух миллиардов рублей, на втором этапе – почти восемь миллиардов.

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