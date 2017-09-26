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​Эксперт: КНДР ответила Трампу в его же стиле

В МИД КНДР сравнили угрозы президента США Дональда Трампа с "лаем собак"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

В МИД КНДР сравнили угрозы президента США Дональда Трампа с "лаем собак". Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Евгений Ким, сообщает РИА VladNews со ссылкой на радио Sputnik.

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо, который прибыл в Нью-Йорк для в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, в резкой форме ответил на заявление президента США Дональда Трампа о возможности "полного уничтожения" Северной Кореи, сообщает агентство "Ренхап".

Трамп, выступая на ГА ООН, заявил, что США "полностью уничтожат" Северную Корею, если КНДР будет угрожать безопасности Соединенных Штатов или их союзников.

"Министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что угроза Трампа звучит как "лай собаки"", – пишет "Ренхап".

Ранее Дональд Трамп в Twitter, а затем и в своем выступлении на Генассамблее ООН назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой" (Rocket Man), добавив, что тот проводит "самоубийственную миссию". При этом президент пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

В начале сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Мощность заряда оценена японскими и южнокорейскими военными в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Эти ядерные тесты стали шестыми в истории КНДР. В конце августа Северная Корея также провела испытания баллистической ракеты.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Какой стиль Трамп выбрал, такой ответ ему и дали – так ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

"Это корейский вариант пословицы "собака лает – караван идет". Трамп обозвал лидера Северной Кореи rocket man, обрушивается с обвинениями – таков стиль его выступлений. Такой же и ответ. Северяне никогда не применяют такого рода выражения по отношению к выступлениям китайского, немецкого или российского представителя. А тут – какой стиль Трамп выбрал, такой и ответ ему дали. Это никого не украшает, но дипломатия – штука такая: все делается на принципах взаимности", – отметил Евгений Ким.

По мнению эксперта, участникам этой словесной перепалки лучше было бы снизить накал дискуссии.

"Обычно тот, кто мудрее и сильнее, у кого более прочные позиции, тот и должен вести себя более сдержанно. Северяне же первое время после того, как избрали Трампа, не ругали его. Только когда он начал их "поливать", они начали отвечать ему тем же", – сказал Евгений Ким.

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