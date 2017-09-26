До окончания приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось два дня

Это возможность для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет включительно получить и реализовать свой проект

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Управление по делам молодежи администрации Владивостока напоминает: до конца приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось два дня. Пять победителей конкурса получат финансовую поддержку в размере 60 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Молодежная инициатива» – это возможность для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет включительно получить и реализовать свой проект, который принесет пользу городу и будет интересен его жителям. Потенциальные участники должны обладать необходимыми профессиональными знаниями, чтобы суметь реализовать свои задумки.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку и выслать ее до 28 сентября на электронную почту udm@vlc.ru. Заявка прилагается.

Предзащита проектов состоится уже 30 сентября. На ней будут отобраны 20 лучших проектов, которые попадут на защиту. Всю интересующую информацию по конкурсу можно получить по телефону: 222-08-38 (куратор Илья Захаров).