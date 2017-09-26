Рестораны Владивостока предлагают дикое мясо

С 24 сентября в Приморье проходит Фестиваль тайги

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

На протяжении недели, до 30 сентября включительно, в 16-ти ресторанах Владивостока и Уссурийска жители и гости могут отведать блюда из таежных даров. Об этом организаторы мероприятия сообщили на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 26 сентября, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Организаторы также сообщили, что шеф-поварам в ходе подготовки к фестивалю трудно было определиться с основным меню фестиваля. Однако каждый из них креативно подошел к решению данной задачи.

«Гастрономическая неделя - это реальный вызов для шеф-поваров, учитывая то, что таежная тема никак не раскручена на территории Приморья. Им было за месяц очень сложно весь спектр таёжных продуктов осмыслить, обработать, протестировать. Поэтому в основном меню гости могут увидеть блюда из мяса. Речная рыба сложней в плане приготовления, поэтому мы решили в этом году не включать её в меню гастрономической недели. Однако меня очень удивил креативный подход каждого шеф-повара», - сообщила директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза, руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

Также рестораторы столкнулись с проблемами поставки таёжных продуктов.

«Если поставщики морепродуктов - это, в основном, большие «игроки» рынка, то те, кто поставляет дары тайги - это мелкие предприниматели», - сообщил пиар-директор Port Cafe Андрей Хаустов.

Однако, преодолев все трудности, основное меню фестиваля тайги уже размещено в 16-ти ресторанах Владивостока и Уссурийска. В список вошли около семи кулинарных творений из дикого мяса (изюбр, олень, косуля, кабан), холодные закуски, салаты, горячие и холодные напитки на таежных ягодах.

Также организаторы сообщили, что стоимость таежных блюд ниже стоимости основного меню ресторана.

Ознакомиться с предприятиями общественного питания, которые стали участниками мероприятия, жители и гости Приморья могут на официальном сайте Фестиваля тайги.